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На Дону пытаются найти 22-летнего парня

На Дону пытаются найти 22-летнего парня
22-летнего парня разыскивают в Ростовской области. Александр Мельников 21 июня примерно в 20 часов ушел из дома в селе Кулешовка и перестал отвечать на звонки.

Рост пропавшего - 165-170 сантиметров. Парень худой, с короткими русыми волосами и светло-карими глазами. На шее, фалангах пальцев обеих рук, предплечье и ноге молодого человека - татуировки.

В день исчезновения Александр был в красной майке-поло, черных кроссовках и бриджах. С собой он захватил серый рюкзак.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении парня, просьба сообщить по телефонам: 8-951-527-40-14, 8-908-503-78-99, 8-999-695-06-00 или 102.

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