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На Дону «пятнадцатая» протаранила опору ЛЭП: пострадали двое детей

На Дону «пятнадцатая» протаранила опору ЛЭП: пострадали двое детей
На Дону «пятнадцатая» протаранила опору ЛЭП: пострадали двое детей. Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 декабря около 13.00 в Шахтах.

Водитель отечественного автомобиля ехал по улице Победа Революции на большой скорости. Не справившись с управлением, он врезался в опору ЛЭП. Машина получила серьезные механические повреждения.

- В результате аварии пострадали два пассажира – дети двух и 12 лет, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – Благодаря ремням безопасности, удерживающим ребят, им удалось избежать серьезных травм.

Водитель «ВАЗ-2115» не пострадал, а детям понадобилась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка.

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