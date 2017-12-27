На Дону «пятнадцатая» протаранила опору ЛЭП: пострадали двое детей



На Дону «пятнадцатая» протаранила опору ЛЭП: пострадали двое детей. Дорожно-транспортное происшествие случилось 28 декабря около 13.00 в Шахтах.



Водитель отечественного автомобиля ехал по улице Победа Революции на большой скорости. Не справившись с управлением, он врезался в опору ЛЭП. Машина получила серьезные механические повреждения.



- В результате аварии пострадали два пассажира – дети двух и 12 лет, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. – Благодаря ремням безопасности, удерживающим ребят, им удалось избежать серьезных травм.



Водитель «ВАЗ-2115» не пострадал, а детям понадобилась помощь медиков.



По факту ДТП проводится проверка.