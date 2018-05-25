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На Дону водитель врезался на авто в стену жилого дома: видео

На Дону водитель врезался на авто в стену жилого дома: видео
В Ростовской области лихач въехал в стену жилого здания. Авария случилась в городе Шахты 25 мая на Текстильной улице.

Как рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД, мужчина подшофе ехал по Текстильной улице на большой скорости на своем авто «Хендай Акцент». Его попытались остановить сотрудники ДПС, но горе-водитель только прибавил газу. В итоге он не справился с управлением и въехал в стену жилого дома.

- К счастью, обошлось без пострадавших, - отметили в ведомстве. - В отношении местного жителя составили протокол об административном правонарушении.

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