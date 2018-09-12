На Дону пьяная женщина ударила ножом свою собутыльницу



На Дону пьяная женщина ударила ножом свою собутыльницу. Инцидент произошел 11 сентября в Новошахтинске. 32-летняя горожанка выпивала в компании своей 52-летней родственницы.



Во время застолья между женщинами завязалась словесная перепалка. Неожиданно 32-летняя злоумышленница взяла нож и ударила им родственницу. Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали.



- Подозреваемую арестовали сотрудники полиции, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».