На Дону пропала 72-летняя женщина



В Батайске пропала женщина 72-х лет. Ольга Коломыцева 1 августа ушла из дома по улице Ворошилова и до сих пор не вернулась. Ее сын начал поиск через социальные сети.



Ольга вышла из дома и с тех пор о ней ничего не слышно. Телефоном она давно не пользуется, поэтому связаться с ней невозможно.



На вид Ольге 70-72 года, у нее плотное телосложение и русые волосы, а ростом она около 160 сантиметров. Когда она ушла из дома на ней были футболка, бриджи и сандалии на каблуке. Также у нее была черная сумка с документами.



У Ольги небольшие проблемы с памятью — она может вспомнить событие из далекого прошлого и принять его за реальность. Возможно, это и стало причиной ее исчезновения.



Все, кто обладает хоть какой-нибудь информацией просьба обратиться в полицию или позвонить по номеру +7 988 560 68 02 (сын Ольги, Сергей).