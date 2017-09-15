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На Дону пропал пенсионер без трёх пальцев на руке

На Дону пропал пенсионер без трёх пальцев на руке

В Ростовской области разыскивается 66-летний Анатолий Чернов. Житель села Пешково Азовского района пропал 13 сентября.

В тот день пенсионер вышел из своего дома и больше не вернулся. Куда отправился мужчина, родственники не знают. Родные сообщили приметы пропавшего. У дончанина крепкое телосложение, средний рост, седые волосы и светлые глаза. Особая примета - на левой руке нет трёх пальцев.

В день пропажи он был одет в домашние серые штаны и светлую майку. Очевидцы говорят, что видели пенсионера в Азове и, по не подтверждённой информации, в Ростове.

Всех, кто видел Анатолия Чернова или знает, где он может находиться, родственники просят позвонить по телефонам: 8-928-150-92-95 и 8-928-156-81-05.

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