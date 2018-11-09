Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону пропал без вести пенсионер

На Дону пропал без вести пенсионер
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести пенсионера. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.

78-летний Владимир Алексеевич Бадаев ушёл из дома в хуторе Весёлом Родионово-Несветайского района около часа дня 11 ноября. О пропаже дончанина сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Поисковики отмечают, что мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Волонтёры распространили листовки с фотографией и приметами пропавшего. Рост мужчины - около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.

В день пропажи Владимир Алексеевич был одет в тёмно-коричневый пиджак, тёмное трико со светлыми вставками по бокам, спортивную куртку на молнии, на голове – тёплая тёмно-серая фуражка, обут в тёмные галоши.

Всех, кто знает, где находится Владимир Алексеевич Бадаев или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.