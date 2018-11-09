На Дону пропал без вести пенсионер



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести пенсионера. Пожилой мужчина нуждается в медицинской помощи.



78-летний Владимир Алексеевич Бадаев ушёл из дома в хуторе Весёлом Родионово-Несветайского района около часа дня 11 ноября. О пропаже дончанина сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».



Поисковики отмечают, что мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.



Волонтёры распространили листовки с фотографией и приметами пропавшего. Рост мужчины - около 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза.



В день пропажи Владимир Алексеевич был одет в тёмно-коричневый пиджак, тёмное трико со светлыми вставками по бокам, спортивную куртку на молнии, на голове – тёплая тёмно-серая фуражка, обут в тёмные галоши.



Всех, кто знает, где находится Владимир Алексеевич Бадаев или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.