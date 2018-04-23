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На Дону пропал без вести 28-летний мужчина

На Дону пропал без вести 28-летний мужчина

В Ростовской области пропал 28-летний житель Целинского района.

20 апреля Александр Глазко ушёл из своего дома в посёлке Новая Целина и не вернулся. С того дня о нём нет никакой информации. На связь с родственниками мужчина не выходил.

Обеспокоенные близкие обратились в полицию. Сейчас правоохранители пытаются установить местонахождение дончанина. В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид ему - 30 лет, рост - около 175-180 сантиметров, среднего телосложения, карие глаза, тёмно-русые коротко стриженные волосы. Из особых примет: шрам над правой бровью, татуировка на правой руке от локтя до кисти с изображением кинжала.

В день пропажи мужчина был одет в ветровку и брюки камуфляжной расцветки, тёмно-синюю куртку, светло-коричневые кроссовки.

Всех, кто знает, где находится Александр Глазко или видел его, просят сообщить по телефонам: 8 (86371) 9-18-58, 8-918-564-24-26 или 02.

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