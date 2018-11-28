На Дону произошло массовое ДТП с двумя погибшими



На трассе Ростов — Таганрог столкнулись четыре автомобиля, два водителя погибли. Авария произошла днём 30 ноября в Неклиновском районе.



На 55-м километре автодороги водитель «Лада Калина» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ниссаном». От удара «Ладу» отбросило и она врезалась в «Киа Рио», которая следовала за «Ниссаном». «Киа» в свою очередь откатилась и въехала в «Шевроле Круз».



В результате столкновения погибли водители «Ниссана» и «Лады». О пострадавших пока нет информации. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.



- Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Личности пострадавших неизвестны.