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На Дону произошло массовое ДТП с двумя погибшими

На Дону произошло массовое ДТП с двумя погибшими
На трассе Ростов — Таганрог столкнулись четыре автомобиля, два водителя погибли. Авария произошла днём 30 ноября в Неклиновском районе.

На 55-м километре автодороги водитель «Лада Калина» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ниссаном». От удара «Ладу» отбросило и она врезалась в «Киа Рио», которая следовала за «Ниссаном». «Киа» в свою очередь откатилась и въехала в «Шевроле Круз».

В результате столкновения погибли водители «Ниссана» и «Лады». О пострадавших пока нет информации. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

- Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Личности пострадавших неизвестны.

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