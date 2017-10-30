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На Дону продолжаются поиски 30-летней девушки, пропавшей больше года назад

На Дону продолжаются поиски 30-летней девушки, пропавшей больше года назад
В Ростовской области продолжаются поиски 30-летней местной жительницы, пропавшей больше года назад.

Утром 29 февраля 2016 года Валентина Химичева ушла из своего дома в станице Обливской. По словам близких, она направилась на автовокзал. Девушка собиралась поехать в Ростов. С тех пор о её судьбе ничего не известно.

Когда Валентина перестала выходить на связь, её родственники обратились в полицию. В Донском главке сообщили приметы пропавшей: на вид ей - 30-35 лет, рост - 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза.
- В день исчезновения дончанка была в черном пуховике, синих джинсах, - добавили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Всех, кто видел Валентину Химичеву или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 962-14-40, 8-928-767-41-38, 8-906-429-81-21, 8-918-589-48-80 или 02 (с мобильного - 102).

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