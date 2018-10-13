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На Дону прицеп с тыквами отцепился от грузовика и завалился на остановку

На Дону прицеп с тыквами отцепился от грузовика и завалился на остановку

В Ростовской области произошло ДТП с участием грузовика, груженного тыквами. Авария случилась в Донецке 15 октября.

Водитель грузовика двигался по улице Украинское шоссе. В районе дома № 7 у него оторвался прицеп. Неуправляемая конструкция покатилась и завалилась на остановку.
На Дону прицеп с тыквами отцепился от грузовика и завалился на остановку
По счастливой случайности, в этот момент на дороге никого не было. В результате происшествия никто не пострадал.

Чтобы поставить прицеп на колёса, понадобилась помощь спецтехники и спасателей.
На Дону прицеп с тыквами отцепился от грузовика и завалился на остановку

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