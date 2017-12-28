На Дону при пожаре в пятиэтажке пострадал 57-летний мужчина



На Дону при пожаре в пятиэтажке пострадал 57-летний мужчина. Происшествие случилось 4 января около 15 часов в Волгодонске.



В одном из домов на улице Морской загорелось помещение площадью около двух квадратных метров.



- В результате пострадал 57-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – Пострадавший получил термические ожоги кисти и правого предплечья.



К тушению привлекались семь спасателей и три единицы техники.