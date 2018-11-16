На Дону при пожаре в летней кухне погибла 82-летняя пенсионерка с инвалидностью



На Дону при пожаре в летней кухне погибла 82-летняя пенсионерка с инвалидностью. Трагедия произошла в Донецке днем 19 ноября. Об этом сообщает DonDay.ru.



Около 15.00 загорелась летняя кухня дома на улице Береговой. Местная жительница позвонила пожарным, увидев огонь. Прибывшие на место возгорания спасатели потушили пламя.



К сожалению, при пожаре погибла пожилая мать женщины – 82-летняя инвалид-колясочник. Пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться из горящей постройки. По предварительной информации, возгорание случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования.

