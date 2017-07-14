На Дону при пожаре в частном доме погибли два человека
На Дону при пожаре в частном доме погибли два человека. Возгорание произошло около трех часов ночи 16 июля в Семикаракорске на улице Победы, 56. Огонь распространился на площади 36 квадратных метров.
На место происшествия прибыли десять спасателей с привлечением трех единиц техники. Им удалось потушить огонь в течение 10 минут.
- При пожаре погибли два человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Их личность устанавливается.
Причину пожара предстоит выяснить дознавателям Государственного пожарного надзора.