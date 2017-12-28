На Дону при пожаре пострадал мужчина, уснувший с сигаретой во рту



На Дону при пожаре пострадал мужчина, уснувший с сигаретой во рту. Происшествие случилось 30 декабря около 17.30 на улице Пляжной в Новочеркасске. Об этом сообщает портал DonDay.ru с ссылкой на собственный источник.



По информации портала, 37-летний Алексей М. выпивал у себя в квартире. Приняв лишнего, мужчина решил отдохнуть. Закурив сигарету, мужчина прилег на диван и уснул. Пепел сигареты, которая была во рту мужчины, попал на обивку мебели. После этого она начала тлеть и начался пожар.



Алексей успел проснуться и самостоятельно выбраться из квартиры на лестничную клетку. Соседи пострадавшего сразу вызвали спасателей и скорую помощь.



- С ожогами голени и предплечья мужчину доставили в БСМП, - добавил источник.

