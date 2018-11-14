На Дону при пожаре погибли мать и трое детей, один ребёнок госпитализирован



В хуторе Рябичев Волгодонского района во время пожара погибли мать и трое детей. Один ребёнок госпитализирован с сильными ожогами.



Трагедия произошла утром 16 ноября.



Около семи часов местные жители сообщили в МЧС о возгорании на улице 50-летия СССР.



- На место выехали десять пожарных и четыре единицы техники. Пожар охватил площадь 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Во время расчистки места бедствия спасатели обнаружили тела четверых погибших. Ими оказались 40-летняя Елена К. и её маленькие дети, которым было один, четыре и десять лет.



13-летняя девочка, четвертый ребенок, осталась жива. С ожогами она доставлена в больницу.



Стало известно, что семья была малоимущей. Они потеряли кормильца, и мама справлялась сама с четырьмя детьми.



В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что предварительной причиной смерти членов семьи стало отравление продуктами горения.



Причина пожара сейчас устанавливается. Все обстоятельства происшествия уточняются.