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На Дону при пожаре погибли мать и трое детей, один ребёнок госпитализирован

На Дону при пожаре погибли мать и трое детей, один ребёнок госпитализирован
В хуторе Рябичев Волгодонского района во время пожара погибли мать и трое детей. Один ребёнок госпитализирован с сильными ожогами.

Трагедия произошла утром 16 ноября.

Около семи часов местные жители сообщили в МЧС о возгорании на улице 50-летия СССР.

- На место выехали десять пожарных и четыре единицы техники. Пожар охватил площадь 30 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Во время расчистки места бедствия спасатели обнаружили тела четверых погибших. Ими оказались 40-летняя Елена К. и её маленькие дети, которым было один, четыре и десять лет.

13-летняя девочка, четвертый ребенок, осталась жива. С ожогами она доставлена в больницу.

Стало известно, что семья была малоимущей. Они потеряли кормильца, и мама справлялась сама с четырьмя детьми.

В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что предварительной причиной смерти членов семьи стало отравление продуктами горения.

Причина пожара сейчас устанавливается. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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