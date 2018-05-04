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На Дону при пожаре погиб парень-инвалид

На Дону при пожаре погиб парень-инвалид

В Ростовской области в результате пожара погиб парень-инвалид. Трагедия произошла 7 мая около полудня в селе Покровском Неклиновского района.

В переулке Солнечном загорелся частный дом. Огонь охватил площадь 49 квадратных метров. На место происшествия прибыли две единицы техники и пять спасателей. Им потребовалось порядка 40 минут, чтобы ликвидировать возгорание.

После тушения пожарные обнаружили в одной из комнат дома тело 28-летнего инвалида первой группы. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

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