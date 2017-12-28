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На Дону при пожаре в вагончике погиб 33-летний мужчина

На Дону при пожаре в вагончике погиб 33-летний мужчина
На Дону при пожаре в вагончике погиб 33-летний мужчина. Возгорание произошло 31 декабря около 17.00 в Каменске-Шахтинском.

Металлический вагончик загорелся на площади около 20 квадратных метров в микрорайоне Заводском.

- На борьбу с огнем у спасателей ушло около 20 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – После ликвидации пожара было обнаружено тело 33-летнего мужчины.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В тушении принимали участие шесть спасателей и две пожарных машины.

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