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На Дону при ДТП с участием бензовоза погиб 32-летний мужчина

На Дону при ДТП с участием бензовоза погиб 32-летний мужчина
В Ростовской области кроссовер врезался на «встречке» с бензовозом. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов утра на трассе Новошахтинск - Майский.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 32-летний водитель машины «Киа Спортейдж» не справился с управлением и наехал на колесоотбойник. В результате авто отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с бензовозом под управлением 41-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, - добавили в ведомстве. - Водитель бензовоза не пострадал.

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