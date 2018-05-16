На Дону при ДТП с участием бензовоза погиб 32-летний мужчина



В Ростовской области кроссовер врезался на «встречке» с бензовозом. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов утра на трассе Новошахтинск - Майский.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 32-летний водитель машины «Киа Спортейдж» не справился с управлением и наехал на колесоотбойник. В результате авто отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с бензовозом под управлением 41-летнего мужчины.



- В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, - добавили в ведомстве. - Водитель бензовоза не пострадал.