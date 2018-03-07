На Дону при допросе полицейские били подростка электрошокером





Во время допроса 16-летнего парня полицейские пытали электрошокером. В отношении заместителя начальника и старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска города Сальска за избиение подростка возбуждено уголовное дело.



По версии следствия, в феврале 2018 года правоохранители задержали 16-летнего парня. Чтобы добиться от него признательных показаний, полицейские стали применять силу. Они начали избивать парня по голове, а затем взяли электрошокер и стали бить его током.



- В результате несовершеннолетний получил множественные травмы и телесные повреждения, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».



Оба подозреваемых находятся под стражей.