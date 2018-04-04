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На Дону пожилой водитель легковушки умер за рулём

На Дону пожилой водитель легковушки умер за рулём

В городе Шахты за рулём двигающегося автомобиля скончался пожилой мужчина. Происшествие случилось около семи часов утра 4 апреля в поселке Артем, сообщает DonDay Шахты.

По предварительным данным, 71-летнего пенсионера во время движения поразил сердечный приступ. Неуправляемый автомобиль въехал в «Ниссан Кашкай», который был припаркован на улице Татаркина, 17.

Очевидцы сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть пенсионера.

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