На Дону пожилой водитель легковушки умер за рулём
В городе Шахты за рулём двигающегося автомобиля скончался пожилой мужчина. Происшествие случилось около семи часов утра 4 апреля в поселке Артем, сообщает DonDay Шахты.
По предварительным данным, 71-летнего пенсионера во время движения поразил сердечный приступ. Неуправляемый автомобиль въехал в «Ниссан Кашкай», который был припаркован на улице Татаркина, 17.
Очевидцы сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие врачи констатировали смерть пенсионера.