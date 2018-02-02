На Дону пострадала 4-летняя девочка, упав с лестницы



На Дону пострадала 4-летняя девочка, упав с лестницы. Инцидент произошел 4 февраля около 23 часов в Новочеркасске.



В двухэтажном доме мама четверых детей занималась домашними делами. Малыши в это время играли рядом. В какой-то момент дочка, Доминика, решила подняться на второй этаж. Поднявшись на несколько ступенек, малышка потеряла равновесие и упала, сильно ударившись головой.



- С диагнозом «сотрясение головного мозга» кроху доставили в больницу, - отметил источник.



В настоящее время она находится под пристальным вниманием врачей.