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На Дону пострадала 4-летняя девочка, упав с лестницы

На Дону пострадала 4-летняя девочка, упав с лестницы
На Дону пострадала 4-летняя девочка, упав с лестницы. Инцидент произошел 4 февраля около 23 часов в Новочеркасске.

В двухэтажном доме мама четверых детей занималась домашними делами. Малыши в это время играли рядом. В какой-то момент дочка, Доминика, решила подняться на второй этаж. Поднявшись на несколько ступенек, малышка потеряла равновесие и упала, сильно ударившись головой.

- С диагнозом «сотрясение головного мозга» кроху доставили в больницу, - отметил источник.

В настоящее время она находится под пристальным вниманием врачей.

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