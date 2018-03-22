На Дону после ДТП перевернулась «ГАЗель» с пивом



На Дону после ДТП перевернулась «ГАЗель» с пивом. Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 22 марта в поселке Рассвет. Фотографии и видео с места событий опубликовали местные жители.



По словам очевидцев, грузовой автомобиль не справился с управлением и врезался в дерево. От удара тара, которая находилась внутри автомобиля, высыпалась на дорогу.



Сотни литров пенного напитка в кегах разбросало по всей трассе. Пользователи сети с иронией отнеслись с данному инциденту, посчитав, что машина слишком спешила доставить продукцию в магазины поселка.