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На Дону после ДТП перевернулась «ГАЗель» с пивом

На Дону после ДТП перевернулась «ГАЗель» с пивом
На Дону после ДТП перевернулась «ГАЗель» с пивом. Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 22 марта в поселке Рассвет. Фотографии и видео с места событий опубликовали местные жители.

По словам очевидцев, грузовой автомобиль не справился с управлением и врезался в дерево. От удара тара, которая находилась внутри автомобиля, высыпалась на дорогу.

Сотни литров пенного напитка в кегах разбросало по всей трассе. Пользователи сети с иронией отнеслись с данному инциденту, посчитав, что машина слишком спешила доставить продукцию в магазины поселка.

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