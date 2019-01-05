На Дону погиб подросток, катаясь на капоте, привязанном к ВАЗу



Фото: Tvoi54.ru

В Ростовской области опасное развлечение привело к смерти подростка. Трагическая случайность произошла в Неклиновском районе 8 января.



17-летний парень вместе с другом привязали к «ВАЗ-2107» буксировочным тросом капот от «пятёрки», чтобы использовать его в качестве саней. Подросток сел на металлический лист, а его приятель за руль автомобиля.

- В процессе движения несовершеннолетний не удержался, упал в кювет и получил травмы различной степени тяжести, от которых скончался на месте происшествия, - рассказали в управлении ГИБДД Ростовской области.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. По факту случившегося начата проверка.