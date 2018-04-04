На Дону подросток насмерть заколол ножом друга семьи



16-летний подросток во время ссоры зарезал 29-летнего друга семьи. Конфликт со смертельным исходом произошел 5 апреля в стенах одной из ростовских квартир.



В разгаре перепалки юноша схватил кухонный нож, ударил им парня более 25 раз и убежал из дома. От полученных ранений мужчина скончался моментально.



- Сейчас правоохранительные органы разыскивают 16-летнего подростка. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.