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На Дону подросток насмерть заколол ножом друга семьи

На Дону подросток насмерть заколол ножом друга семьи
16-летний подросток во время ссоры зарезал 29-летнего друга семьи. Конфликт со смертельным исходом произошел 5 апреля в стенах одной из ростовских квартир.

В разгаре перепалки юноша схватил кухонный нож, ударил им парня более 25 раз и убежал из дома. От полученных ранений мужчина скончался моментально.

- Сейчас правоохранительные органы разыскивают 16-летнего подростка. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

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