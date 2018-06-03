На Дону под суд пойдет парень, зарезавший 17-летнего приятеля



Молодой человек, зарезавший 17-летнего товарища, предстанет перед судом в Ростовской области. 21-летнего парня обвиняют по статьям «Похищение человека» и «Убийство». Как сообщает DonDay.ru, 1 июня уголовное дело направили в суд Белой Калитвы.



Жестокая расправа произошла 13 декабря прошлого года. 21-летний парень попросил 17-летнего Дмитрия помочь по хозяйству на даче. Тот не отказал приятелю и пришел на выручку. Однако во время работы между парнями вспыхнул скандал. Подросток решил, что с него хватит, и собрался идти домой. Однако подозреваемый стал кричать на юного друга. В пылу гнева он схватил нож и нанес Дмитрию 15 ножевых ранений.



Затем обвиняемый решил избавиться от трупа, засыпав тело мусором. Потом парень написал матери убитого, что ее сына похитили. Получив смс, женщина сообщила о случившемся в полицию.



Через сутки подозреваемого задержали. Парень пошел на контакт со следствием. Сотрудничество позволит ему избежать максимального срока наказания - 15 лет.