На Дону под колесами товарняка погиб мужчина
На Дону под колесами товарняка погиб мужчина. Происшествие случилось на 1 159-м километре станции Персиановка - Новочеркасск вечером 19 октября.
Мужчина пытался перебежать ж\д полотно перед приближающимся составом. Машинист поезда не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.
- Следователь осмотрел место происшествия, опрошена локомотивная бригада и очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ. – По факту случившегося проводится проверка.
Следователи также устанавливают личность погибшего мужчины. На вид ему - 30-35 лет.