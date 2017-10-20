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На Дону под колесами товарняка погиб мужчина

На Дону под колесами товарняка погиб мужчина
На Дону под колесами товарняка погиб мужчина. Происшествие случилось на 1 159-м километре станции Персиановка - Новочеркасск вечером 19 октября.

Мужчина пытался перебежать ж\д полотно перед приближающимся составом. Машинист поезда не успел вовремя затормозить и сбил пешехода.
- Следователь осмотрел место происшествия, опрошена локомотивная бригада и очевидцы произошедшего, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ. – По факту случившегося проводится проверка.

Следователи также устанавливают личность погибшего мужчины. На вид ему - 30-35 лет.

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