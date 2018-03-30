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На Дону пешеход оказался под колёсами такси

На Дону пешеход оказался под колёсами такси
В Шахтах 2 апреля автомобиль такси сбил 40-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. ДТП произошло вечером на улице Ленинского Комсомола, сообщил DonDay Шахты.

Шахтинец пренебрег правилами ПДД и решил перейти проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель такси на «Рено Сандеро» не успел затормозить, поскольку не сразу увидел силуэт мужчины. В итоге нарушитель оказался под колесами автомобиля.


После аварии мужчина не приходил в сознание. К приезду бригады скорой помощи пострадавший впал в кому. Медики зафиксировали у шахтинца серьезные травмы: ушиб головного мозга, многочисленные ссадины и синяки.

Пострадавшего доставили в БСМП города Шахты. Врачи прооперировали его, удалили гематому. Сейчас состояние мужчины расценивается как тяжелое.

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