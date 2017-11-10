На Дону перевернулась иномарка: погибли пассажир и водитель



На Дону перевернулась иномарка: погибли пассажир и водитель. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 ноября на дороге Казанский- Раскольный Верхнедонского района.



По информации донского главка, 50-летний мужчина, находившийся за рулем «Рено Меган» не справился с управлением, съехал с трассы и перевернулся.



- В результате аварии погиб водитель и его пассажир, - отметили в ведомстве. – Мужчины погибли на месте. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Назначен ряд экспертиз.