Авторизация

Регистрация


  • USD 59.28
  • EUR 68.98
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

На Дону перевернулась иномарка: погибли пассажир и водитель

На Дону перевернулась иномарка: погибли пассажир и водитель
На Дону перевернулась иномарка: погибли пассажир и водитель. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 12 ноября на дороге Казанский- Раскольный Верхнедонского района.

По информации донского главка, 50-летний мужчина, находившийся за рулем «Рено Меган» не справился с управлением, съехал с трассы и перевернулся.

- В результате аварии погиб водитель и его пассажир, - отметили в ведомстве. – Мужчины погибли на месте. Сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.