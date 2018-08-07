Авторизация

Регистрация


  • USD 63.59
  • EUR 73.82
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону перевернулась «двенадцатая»: водитель погиб

На Дону перевернулась «двенадцатая»: водитель погиб
В Ростовской области перевернулась «двенадцатая», водитель погиб на месте ДТП. Авария произошла в станице Романовской ночью 8 августа в районе дома № 99 по улице Тюхова.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства.
- В результате происшествия автомобилист получил травмы несовместимые с жизнью, - отметили в ведомстве.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.