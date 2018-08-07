На Дону перевернулась «двенадцатая»: водитель погиб
В Ростовской области перевернулась «двенадцатая», водитель погиб на месте ДТП. Авария произошла в станице Романовской ночью 8 августа в районе дома № 99 по улице Тюхова.
По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 27-летний водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства.
- В результате происшествия автомобилист получил травмы несовместимые с жизнью, - отметили в ведомстве.