На Дону перед судом предстанет мужчина, сбивший насмерть ребенка



Житель Ростовской области предстанет перед судом за смертельное ДТП. Уголовное дело в отношении водителя, сбившего насмерть ребенка, передано в суд для рассмотрения по существу.



Согласно материалам дела в апреле на 10-м километре автодороги Ростов — Азов мужчина за рулем «Лады Приоры» сбил женщину с ребенком, которые переходили проезжую часть. После ДТП виновник скрылся с места происшествия.



В результате аварии мальчик погиб на месте, а его маму забрали в больницу с травмами.



- В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека», - отметили в прокуратуре Ростовской области. - Уголовное дело направлено в Азовский городской суд для рассмотрения по существу.



Если вину мужчины докажут, ему грозит до восьми лет тюрьмы.