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На Дону пенсионер убил друга ножом во время ссоры

На Дону пенсионер убил друга ножом во время ссоры
Пенсионер убил товарища ножом во время ссоры в Ростовской области. ЧП случилось на ферме под Волгодонском 29 марта.

Как рассказали в региональном СУ СК, двое приятелей выпивали в амбаре фермы. Дружеская беседа превратилась в ссору. Когда слов стало недостаточно, в ход пошли кулаки. Во время драки 63-летний мужчина взял нож и ударил в шею своего оппонента.

Раненый мужчина умер на месте. Подозреваемый попытался замаскировать расправу над другом как попытку покончить с собой. Однако после осмотра амбара следователи поняли, что это убийство.

- Злоумышленник задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - отметили в ведомстве.

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