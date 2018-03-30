На Дону пенсионер убил друга ножом во время ссоры



Пенсионер убил товарища ножом во время ссоры в Ростовской области. ЧП случилось на ферме под Волгодонском 29 марта.



Как рассказали в региональном СУ СК, двое приятелей выпивали в амбаре фермы. Дружеская беседа превратилась в ссору. Когда слов стало недостаточно, в ход пошли кулаки. Во время драки 63-летний мужчина взял нож и ударил в шею своего оппонента.



Раненый мужчина умер на месте. Подозреваемый попытался замаскировать расправу над другом как попытку покончить с собой. Однако после осмотра амбара следователи поняли, что это убийство.



- Злоумышленник задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство», - отметили в ведомстве.