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На Дону пенсионер на «Фольксвагене» сбил мотоциклиста

На Дону пенсионер на «Фольксвагене» сбил мотоциклиста
На Дону пенсионер на «Фольксвагене» сбил мотоциклиста. Авария случилась вечером 13 апреля в поселке Каменоломни на улице Комсомольской.

По предварительным данным, 73-летний водитель иномарки не предоставил преимущество в движении 53-летнему мотоциклисту на «Хонде». Произошло столкновение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мотоциклист, - отметили в отделе пропаганды по Ростовской области. – С травмами его доставили в больницу.

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