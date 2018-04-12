На Дону пенсионер на «Фольксвагене» сбил мотоциклиста
На Дону пенсионер на «Фольксвагене» сбил мотоциклиста. Авария случилась вечером 13 апреля в поселке Каменоломни на улице Комсомольской.
По предварительным данным, 73-летний водитель иномарки не предоставил преимущество в движении 53-летнему мотоциклисту на «Хонде». Произошло столкновение.
- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мотоциклист, - отметили в отделе пропаганды по Ростовской области. – С травмами его доставили в больницу.