На Дону пассажир погиб, водитель иномарки пострадал после столкновения с деревом



На Дону пассажир погиб, водитель иномарки пострадал после столкновения с деревом. Смертельное ДТП произошло 29 октября около 12.00 на трассе Котельниково - Песчанокопское.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 32-летний водитель «Киа» не справился с управлением, съехал с дороги и допустил наезд на препятствие - дерево.



- В результате аварии мужчина, управлявший авто, пострадал, - добавили в ведомстве. - Его пассажир от полученных травм скончался на месте.



По факту случившегося проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.