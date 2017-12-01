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На Дону парень ограбил офис микрозаймов, угрожая сотруднику пистолетом

В Ростовской области парень ограбил офис микрозаймов, угрожая сотруднику пневматическим пистолетом. Нападение на организацию произошло 2 декабря в Егорлыкском районе. 23-летний подозреваемый ворвался в офис микрозаймов и начал угрожать сотруднику фирмы пневматическим пистолетом. Молодой человек украл около двух тысяч рублей и сбежал. Испуганный работник тут же обратился в полицию.

- Стражи порядка задержали 23-летнего злоумышленника, ранее судимого за угон, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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