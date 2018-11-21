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На Дону осудили женщину, укравшую овец

На Дону осудили женщину, укравшую овец
В Ростовской области осудили женщину, которая украла и продала чужих овец. Ее обвиняли по статье «Грабеж».

Новикова работала на одной из ферм донского региона. В сентябре 2017 года она продала 19 овец за 19 тысяч рублей. При этом злоумышленница не рассказала о сделке владельцу хозяйства.

Как утверждает свидетель преступления, работник фермы, Новикова помогала покупателям грузить животных в «ГАЗель». Затем овец увезли.

- Женщину признали виновной, - отметили в пресс-службе Зимовниковского районного суда. – Новикову приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы условно. Кроме того, она должна выплатить потерпевшему 85,5 тысячи рублей.

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