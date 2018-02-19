На Дону осудили женщину, чьи дети ели из собачьей миски и пили алкоголь



На Дону осудили мать, кормившую своих малышей из собачьей миски. Жительницу Зерноградского района лишили родительских прав и осудили по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».



Судом установлено, что с июля по август 2017 года подсудимая часто оставляла своих детей без присмотра, употребляла спиртные напитки и жестоко обращалась со своими малолетними сыновьями. Пока нерадивая мать пьянствовала, ее двухлетний и годовалый малыши долгое время находились на улице, ели из миски собаки и даже пили алкогольные напитки.



- Сыновей забрали у матери и передали в ростовский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. – Приговором суда женщину признали виновной, взыскали алименты на содержание детей и назначили ей 260 часов обязательных работ.



Приговор в законную силу не вступил.