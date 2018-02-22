На Дону осудили мужчину, застрелившего своего приятеля



На Дону осудили мужчину, застрелившего своего приятеля. Прокуратура Константиновского района поддержала обвинение по уголовному делу по статье «Убийство» в отношении Дмитрия Флюстикова.



Суд установил, что 22 июля 2017 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта выстрелил из пистолета в своего знакомого. От потери крови мужчина скончался на месте происшествия.



- Усть-Донецкий районный суд Ростовской области признал виновным Флюстикова и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.