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На Дону осудили мужчину, застрелившего своего приятеля

На Дону осудили мужчину, застрелившего своего приятеля
На Дону осудили мужчину, застрелившего своего приятеля. Прокуратура Константиновского района поддержала обвинение по уголовному делу по статье «Убийство» в отношении Дмитрия Флюстикова.

Суд установил, что 22 июля 2017 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта выстрелил из пистолета в своего знакомого. От потери крови мужчина скончался на месте происшествия.

- Усть-Донецкий районный суд Ростовской области признал виновным Флюстикова и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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