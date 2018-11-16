На Дону осудили мужчину, ударившего ножом приятеля и ограбившего свою бабушку



На Дону осудили мужчину, ударившего ножом приятеля и ограбившего свою бабушку. Происшествие случилось в Донецке.



26 апреля Максименков поссорился со своим товарищем. Разозлившись, злоумышленник взял нож и попытался ударить им приятеля. В результате преступник порезал знакомому ухо.



Спустя неделю Максименков начал воровать. В мае он три раза обокрал свою подругу. Преступник убеждался в том, что за ним никто не следит в квартире приятельницы, и выносил вещи из дома. Так, мужчина украл фен, микроволновку, блендер, телевизор и вентилятор. Из квартиры местной жительницы он вынес вещи на 7 100 рублей.



После серии краж Максименков не успокоился. Он пошел в гости к своей бабушке. Из спальни женщины злоумышленник вынес пылесос. Пенсионерка потребовала вернуть технику. Не обращая на нее внимания, с пылесосом мужчина вышел из дома, а затем скрылся с места преступления.



Максименкова арестовали сотрудники правоохранительных органов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья», «Кража» и «Грабеж». Стало известно, что мужчина в 2011 году был осужден за убийство на восемь лет колонии строгого режима. Спустя шесть лет, в мае 2017 года, оставшуюся часть срока наказания ему заменили исправительными работами.



- Мужчину признали виновным, - рассказали в пресс-службе Донецкого городского суда. – Его приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.



В законную силу приговор вступил в октябре.