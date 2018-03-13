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На Дону осудили мужчину, который в драке лишил соперника зрения

На Дону осудили мужчину, который в драке лишил соперника зрения

Потасовка между жителями Ростовской области случилась 27 мая 2016 года в кафе «Марина» в городе Семикаракорске. Для одного из дебоширов драка закончилась потерей зрения левого глаза и снижением остроты зрения правого глаза.

Пьяный местный житель набросился на посетителя кафе. Во время драки хулиган размахивал разбитой стеклянной бутылкой. Режущей кромкой дебошир несколько раз ударил соперника по голове и в область глаз.
Травмы, повлекшие за собой полную потерю зрения левого глаза и снижение остроты зрения правого глаза, были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
- Приговором суда житель Семикаракорска признан виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе Семикаракорского суда.

Также осужденный должен выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.

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