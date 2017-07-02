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На Дону опрокинулся грузовик с песком после столкновения с двумя иномарками: видео

На Дону опрокинулся грузовик с песком после столкновения с двумя иномарками: видео
На Дону опрокинулся грузовик с песком после столкновения с двумя иномарками. ДТП произошло в Донецке на улице Королева 4 июля около 10 часов утра. 65-летний водитель «Газона» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя «Митсубиси». От удара грузовик опрокинулся. Из кузова большегруза высыпался песок на дорогу.

- В результате аварии пострадал мужчина на «Газоне», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – С травмами различной степени тяжести водителя доставили в больницу.

Машины получили множественные механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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