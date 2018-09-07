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На Дону около двух месяцев разыскивают дезориентированного пенсионера

На Дону около двух месяцев разыскивают дезориентированного пенсионера
В Ростовской области с июля разыскивают пропавшего пенсионера. 62-летний Владимир Мельников ушел из дома в Новониколаевке Азовского района 23 июля, и до сих пор о нем ничего не известно.

На вид ему - 60-63 года, рост - около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы волнистые.

В день исчезновения пенсионер был одет в синюю майку, шорты серого цвета и черную обувь. При себе у него не было ни телефона, ни документов.

Родные пропавшего утверждают, что он страдает провалами в памяти, поэтому может быть дезориентирован.

Если вам знакомо лицо на фото, просьба обращаться по телефонам: 8 (863) 427-14-20, 427-7-13-20, 427-7-14-74 или 102.

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