На Дону около двух месяцев разыскивают дезориентированного пенсионера



В Ростовской области с июля разыскивают пропавшего пенсионера. 62-летний Владимир Мельников ушел из дома в Новониколаевке Азовского района 23 июля, и до сих пор о нем ничего не известно.



На вид ему - 60-63 года, рост - около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы волнистые.



В день исчезновения пенсионер был одет в синюю майку, шорты серого цвета и черную обувь. При себе у него не было ни телефона, ни документов.



Родные пропавшего утверждают, что он страдает провалами в памяти, поэтому может быть дезориентирован.



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