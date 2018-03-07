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На Дону один мужчина погиб, один пострадал при пожаре в частном доме

На Дону один мужчина погиб, один пострадал при пожаре в частном доме
На Дону 30-летний мужчина погиб, 39-летний пострадал при пожаре в частном доме. ЧП случилось 10 марта в Новошахтинске на улице Антипова.

- Огнем было охвачено 100 квадратных метров помещения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

После ликвидации огня спасатели нашли труп мужчины. Причиной смерти стало отравление угарным газом. Его товарищ получил ожоги и был доставлен в ЦГБ.

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