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На Дону объявлено штормовое предупреждение: пройдут обильные ливни

На Дону объявлено штормовое предупреждение: пройдут обильные ливни
На Дону объявлено штормовое предупреждение: пройдут обильные ливни. С 25 июня в южных регионах Ростовской области ожидаются осадки. Об этом сообщает МЧС.

Ливни в сочетании с грозой и градом пройдут на территории Сальского, Зерноградкого и Пролетарского районов. Температура воздуха опустится до +20 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендуют убрать вещи с балкона и обесточить электроприборы при скачках напряжения. Автолюбителям лучше воздержаться от парковки под деревьями и неустойчивыми объектами.

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