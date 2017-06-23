На Дону объявлено штормовое предупреждение: пройдут обильные ливни



На Дону объявлено штормовое предупреждение: пройдут обильные ливни. С 25 июня в южных регионах Ростовской области ожидаются осадки. Об этом сообщает МЧС.



Ливни в сочетании с грозой и градом пройдут на территории Сальского, Зерноградкого и Пролетарского районов. Температура воздуха опустится до +20 градусов.



Сотрудники МЧС рекомендуют убрать вещи с балкона и обесточить электроприборы при скачках напряжения. Автолюбителям лучше воздержаться от парковки под деревьями и неустойчивыми объектами.