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На Дону «Нива» врезалась в грузовик: трое пострадали

На Дону «Нива» врезалась в грузовик: трое пострадали
На Дону «Нива» врезалась в грузовик: трое пострадали. ДТП произошло 11 ноября около 11 утра на 11 километре трассы «Селивановская-Кутейников».

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 54-летний водитель, двигаясь на «Ниве Шевроле» не уступил дорогу «КамАЗу». В результате машины столкнулись и от силы удара вылетели в кювет.

- В результате аварии водитель легкового автомобиля и две его пассажирки 73-х и 36-ти лет получили травмы, - сообщили в ведомстве. – Пострадавших доставили в больницу и оказали им необходимую помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

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