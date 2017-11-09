На Дону «Нива» врезалась в грузовик: трое пострадали



На Дону «Нива» врезалась в грузовик: трое пострадали. ДТП произошло 11 ноября около 11 утра на 11 километре трассы «Селивановская-Кутейников».



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 54-летний водитель, двигаясь на «Ниве Шевроле» не уступил дорогу «КамАЗу». В результате машины столкнулись и от силы удара вылетели в кювет.



- В результате аварии водитель легкового автомобиля и две его пассажирки 73-х и 36-ти лет получили травмы, - сообщили в ведомстве. – Пострадавших доставили в больницу и оказали им необходимую помощь.



По факту ДТП проводится проверка.