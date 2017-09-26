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На Дону «Ниссан» врезался в автомобиль дорожных работ, погибла 26-летняя девушка

На Дону «Ниссан» врезался в автомобиль дорожных работ, погибла 26-летняя девушка
В Азовском районе Ростовской области иномарка врезалась в автомобиль дорожных работ. В результате аварии погибла 26-летняя пассажирка.

ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» около 12:30 на трассе М-4 «Дон». 31-летний водитель «Ниссана Ноут», двигаясь в направлении Ростова, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в стоящую «ГАЗель» дорожных работ.
- В результате ДТП 26-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия, водитель данного автомобиля, а также 20-летний пассажир «ГАЗели» получили травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

29-летний водитель «ГАЗели» не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, уточняются все обстоятельства произошедшего.

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