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На Дону несколько дней разыскивают 36-летнюю женщину

На Дону несколько дней разыскивают 36-летнюю женщину
36-летнюю женщину разыскивают в Ростовской области. Жительница Белой Калитвы Анна Шарикова ушла из дома 17 октября, и с тех пор о ней ничего не известно.

На вид разыскиваемой - 35-36 лет, рост - около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые. В день исчезновения Анна была одета в спортивную олимпийку, штаны цвета хаки, на ногах - черные кеды. Из особых примет: у женщины шрамы на носу и под левым глазом.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении разыскиваемой, просьба обращаться по телефону: 8 (863) 836-94-41.

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