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На Дону несколько дней разыскивают 63-летнюю женщину

На Дону несколько дней разыскивают 63-летнюю женщину
В Верхнедонском районе несколько дней разыскивают 63-летнюю женщину. Евгения Козлова ушла из дома по улице Мичурина в хуторе Ароматном 12 декабря, с тех пор о ней ничего не известно. Обеспокоенные родственники подали заявление в полицию с просьбой найти пенсионерку.

На вид ей - около 65 лет, худощавого телосложения, рост - 155-160 сантиметров, волосы короткие седые и вьющиеся.

Из особых примет: отсутствие зубов у пропавшей.

В день исчезновения пожилая женщина была одета в зимнюю матерчатую шапку с козырьком, коричневую матерчатую куртку, застегивающуюся на пуговицы и молнию, штаны розового цвета, а также замшевые ботинки без шнурков и молнии.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Евгении, просьба обратиться по номерам: 8 (863) 643-13-02 или 102.

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