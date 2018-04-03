На Дону неизвестный ограбил салон сотовой связи



В Ростовской области грабитель вынес из магазина сотовой связи «МТС» дорогие смартфоны и выручку. Происшествие случилось вечером 4 апреля на Азовском рынке в Новочеркасске, сообщает DonDay Новочеркасск.



Около 17 часов в магазин нагрянул мужчина в медицинской маске. Убедившись, что в салоне никого нет, он достал из кармана предмет, похожий на гранату. Злоумышленник начал угрожать продавщице. Он заставил её открыть одну из стеклянных витрин и отдать ему всю выручку.







Когда девушка потянулась рукой к тревожной кнопке, грабитель затолкал её в подсобку и запер дверь. Пока продавщица находилась там, мужчина украл пять дорогих смартфонов, всю выручку магазина и скрылся в неизвестном направлении.



Рост мужчины - примерно 160-165 сантиметров, плотного телосложения, на лице есть щетина. В день преступления на нём были черная шапка, тёмно-зелёная куртка, серые джинсы и темные кроссовки со светлой подошвой.



Всех, кому известна личность грабителя, просят позвонить по телефону: 102.