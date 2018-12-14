На Дону не будут судить подростков, избивших школьника



В Новошахтинске не будут судить подростков, избивших школьника. Суд отказал в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьёй о достижении возраста, с которого человека можно привлекать к уголовной ответственности.



Следствие проводило проверку в отношении троих подростков: двое из них избивали девятиклассника, третий записывал всё на видео.

Молодые люди избежали наказания вследствие того, что ещё не «доросли» до 16 лет.



- Правоохранители решали вопрос о возбуждении дела по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



После проверки суд отказал в привлечении подростков к ответственности. Хулиганы поставлены на профилактический учёт в полицию.

Также стало известно, что двое из них отправлены в пункт временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.



Напомним, в Новошахтинске 29 ноября парни избили своего однокашника на территории школы № 40. Пострадавший получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу.