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На Дону не будут судить подростков, избивших школьника

На Дону не будут судить подростков, избивших школьника
В Новошахтинске не будут судить подростков, избивших школьника. Суд отказал в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьёй о достижении возраста, с которого человека можно привлекать к уголовной ответственности.

Следствие проводило проверку в отношении троих подростков: двое из них избивали девятиклассника, третий записывал всё на видео.
Молодые люди избежали наказания вследствие того, что ещё не «доросли» до 16 лет.

- Правоохранители решали вопрос о возбуждении дела по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

После проверки суд отказал в привлечении подростков к ответственности. Хулиганы поставлены на профилактический учёт в полицию.
Также стало известно, что двое из них отправлены в пункт временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Напомним, в Новошахтинске 29 ноября парни избили своего однокашника на территории школы № 40. Пострадавший получил сотрясение мозга и был доставлен в больницу.

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